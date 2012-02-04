У Москві таких мітингів не було 20 років

06:06, 04 лютого 2012
Політика
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Акції відбудуться і в інших містах

УМоскві сьогодніпройдуть чотиримасовихзаходи,якіможуть стати найбільшчисленнимизаостанні20років,повідомляєРадіоСвобода.

Акція"Зачеснівибори!", організованаопозиційнимисиламиі однойменнимгромадянським рухом, почнетьсяопівдні замосковським часомна ВеликійЯкіманціі закінчитьсямітингомнаБолотнійплощі.Удемонстрації візьмутьучасть чотириколони -загальногромадянська, колоналібералів, правихнаціоналістіві прихильниківлівихпоглядів.ВестимутьмітингопозиційнийполітикВолодимирРижкові головазахисниківХімкінськоголісуЄвгеніяЧирикова.Запланованодесять виступів.

Акції"Зачеснівибори"пройдутьвдесяткахіншихміст Росії.

УМосквівідбудуться такожпроурядовиймітингнаПоклоннійгорі, на підтримкуякоговиступивнапередодніВолодимирПутін, мітинг"Зачеснівибори ідемократію", організованийКостянтиномБоровиміВалерієюНоводворськоюнапроспектіАкадемікаСахарова,і акціяЛДПРнаПушкінськійплощі.

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