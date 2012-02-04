У Москві таких мітингів не було 20 років
Акції відбудуться і в інших містах
УМоскві сьогодніпройдуть чотиримасовихзаходи,якіможуть стати найбільшчисленнимизаостанні20років,повідомляєРадіоСвобода.
Акція"Зачеснівибори!", організованаопозиційнимисиламиі однойменнимгромадянським рухом, почнетьсяопівдні замосковським часомна ВеликійЯкіманціі закінчитьсямітингомнаБолотнійплощі.Удемонстрації візьмутьучасть чотириколони -загальногромадянська, колоналібералів, правихнаціоналістіві прихильниківлівихпоглядів.ВестимутьмітингопозиційнийполітикВолодимирРижкові головазахисниківХімкінськоголісуЄвгеніяЧирикова.Запланованодесять виступів.
Акції"Зачеснівибори"пройдутьвдесяткахіншихміст Росії.
УМосквівідбудуться такожпроурядовиймітингнаПоклоннійгорі, на підтримкуякоговиступивнапередодніВолодимирПутін, мітинг"Зачеснівибори ідемократію", організованийКостянтиномБоровиміВалерієюНоводворськоюнапроспектіАкадемікаСахарова,і акціяЛДПРнаПушкінськійплощі.