У Москві таких мітингів не було 20 років

Акції відбудуться і в інших містах

УМоскві сьогодніпройдуть чотиримасовихзаходи,якіможуть стати найбільшчисленнимизаостанні20років,повідомляєРадіоСвобода.



Акція"Зачеснівибори!", організованаопозиційнимисиламиі однойменнимгромадянським рухом, почнетьсяопівдні замосковським часомна ВеликійЯкіманціі закінчитьсямітингомнаБолотнійплощі.Удемонстрації візьмутьучасть чотириколони -загальногромадянська, колоналібералів, правихнаціоналістіві прихильниківлівихпоглядів.ВестимутьмітингопозиційнийполітикВолодимирРижкові головазахисниківХімкінськоголісуЄвгеніяЧирикова.Запланованодесять виступів.



Акції"Зачеснівибори"пройдутьвдесяткахіншихміст Росії.



УМосквівідбудуться такожпроурядовиймітингнаПоклоннійгорі, на підтримкуякоговиступивнапередодніВолодимирПутін, мітинг"Зачеснівибори ідемократію", організованийКостянтиномБоровиміВалерієюНоводворськоюнапроспектіАкадемікаСахарова,і акціяЛДПРнаПушкінськійплощі.

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