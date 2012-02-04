Янукович говорив з Кіссінджером про майбутнє України

У Мюнхені відбулася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з екс-держсекретарем США Генрі КІССІНДЖЕРОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, сторони обговорили актуальні виклики, які сьогодні стоять перед Україною та світом.

Глава Української держави розповів про економічну ситуацію в нашій державі, зазначивши, що нині національна економіка переживає непрості часи. Водночас В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на позитивні тенденції, що спостерігаються в економіці України. Він зокрема нагадав, що у 2010 та 2011 роках відбулося зростання ВВП. Торік цей показник збільшився на 5,2%. «Нам вдалося подолати дефіцит бюджету», – сказав Президент.

У свою чергу екс-держсекретар США підкреслив: «Я бачу Україну лише сильною і незалежною - від цього залежить мир в Європі».