Греки виводять гроші з банків

Зріс попит на послугу зберігання

З 2009року громадяниГреціїзнялиз рахунків убанках65 мільярдів євро, і лише16 знихбулививеденізакордон.Зтакою заявою,як повідомляєРадіоСвобода, виступиввп'ятницюміністрфінансів ЕвангелосВенізелос.



Масовийвиведення грошейз банківпов'язанийз очікуваннямсуворогоекономічної кризи іпобоюваннями,що Греціяможепокинутизонуєвро.Заданимигрецькихбанків, лише частинавиведенихз рахунківзаощадженьвитрачаютьсянаоплатупотребкомпаній іприватнихосіб.Більшістьгрошейзберігаються в банківських скриньках, попитнаякі останнімчасом значнозріс.



Грецькібанкизазнають серйозних проблем ізліквідністюі змушеніпокладатисянапідтримкунаціональногоЦентробанкуі Європейськогоцентральногобанку.Угруднісумазапозиченьдосягла116 мільярдівєвро.

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