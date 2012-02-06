Луценко: Невже в МВС треба лишити тільки міністра і його секретарку?

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що обвинувачення прокуратури не спирається на жоден показ у порушеній проти нього кримінальній справі.

Як повідомляється на сайті громадянського руху "Народна самооборона", про це йдеться у виступі Ю.ЛУЦЕНКА під час дачі показів на судовому процесі.

"Категорично заявляю, що ці твердження про нібито "підготовлені за вказівкою ЛУЦЕНКА" не тільки не відповідають дійсності, але і не спираються на жоден показ у справі. Вони просто висмоктані із пальця", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр також спростував "придумане Генпрокуратурою "усвідомлення злочинності своїх дій та бажання настання матеріальних збитків державі".

"Я лише підписав завізоване і затверджене керівниками фахових служб Апарату МВС рішення. Я не міг тоді подумати, а, власне, і сьогодні не можу думати, що міністр має особисто звірити роки народження, дипломи, медичні та психологічні довідки тощо в такій роботі на чолі 300-тисячного колективу. Для чого тоді бюджет оплачує 3800 працівників Центрального апарату МВС? Невже треба лишити в МВС одного міністра і одну секретарку? Ви в таку схему вірите?", - поцікавився він.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що "з часів фараонів до сьогодні будь-якого керівника оточує команда професійних спеціалістів з різних нюансів питань, що виникають в управлінні".

"Якщо рішення законне – є їх віза, якщо ні – вони пишуть свої заперечення. Звичайно, якби такі заперечення були, а ЛУЦЕНКО тим не менше ввів наказ в дію – тоді з нього треба спитати. А раз Генпрокуратура винесла рішення про відсутність складу злочину в діях усіх, хто готував ці рішення, то намагання зробити ЛУЦЕНКА злочинцем – явно не правове, а виключно політичне рішення", - наголосив він, надаючи покази за першим епізодом обвинувачення стосовно призначення Леоніда ПРИСТУПЛЮКА його водієм та вступу з ним у змову задля заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

За його словами, не було в реальному житті і не підтверджуються жодним наказом у справі і так звані його особисті вказівки про підготовку наказів щодо подальшого проходження служби Л.ПРИСТУПЛЮКА, в тому числі про отримання чергового спеціального звання "майор".