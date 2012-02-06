Донецького губернатора санкції ПАРЄ не лякають - йому "до США їздити ніколи"

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ не бачить загрози заборони поїздок українським чиновникам за кордон через застосування санкцій Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Журналісту, який поставив питання про можливість заборони на поїздки до Америки й країн Євросоюзу у зв'язку з діями "режиму ЯНУКОВИЧА", А.ШИШАЦЬКИЙ сказав: «Відчувається, що ви пройшли тренінги в тій же Америці. Знаєте, це у вас така заготовка. Річ у тому, що зі мною теж декілька тренінгів проводили, я їх замовляв. І мені говорили, що ось до таких питань від хлопців-грантоїдів я повинен бути готовий».

При цьому А.ШИШАЦЬКИЙ зазначив, що йому немає коли займатися міжнародною політикою, оскільки він зайнятий питаннями ЖКГ, медицини й енергозбереження.

«З приводу американської візи: я ніколи не був в Америці, мені немає коли туди їздити найближчим часом. Хіба що у складі якоїсь офіційної делегації. Тому мене не турбують якісь уявні погрози», - підкреслив він.