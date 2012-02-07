Луценка вже допитують

Печерський районний суд Києва продовжив допит екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, розпочатий вчора.

Першими запитання ставлять представники сторони обвинувачення.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.