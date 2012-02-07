Янукович заявляє, що з законом про землю спішити не варто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що влада не має права на помилку при ухвалені закону «Про ринок землі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

Він підкреслив, що неодноразово наголошував на важливості належного формування законодавчої бази ринку земель сільськогосподарського призначення.

На цьому шляху, констатував Президент, зроблено перші кроки – прийнято Закон України «Про Державний земельний кадастр».

За його словами, реалізація на практиці його норм вперше за історію незалежності нашої держави дасть змогу вже цього року запустити у дію єдину інформаційну систему, яка міститиме відомості про усі землі, розташовані в межах державного кордону України.

«Залишається зробити останній і, мабуть, найтяжчий крок – прийняття законопроекту про ринок землі. І тут ми не маємо права на помилку. Даний закон має стояти на сторожі захисту прав простих селян – власників земельних паїв», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він закликав депутатів пам’ятати, що українська земля – це не лише найдорожчий ресурс країни, а й тісно пов’язані з нею людські долі нинішнього і майбутнього поколінь.

«Сподіваюся, що ви відповідально підійдете до цієї справи, врахуєте та зробите правильні висновки із нашого досвіду та досвіду інших країн, які вже пройшли цим шляхом. Ще раз повторюю: ми не будемо йти поспіхом. Головне – підійти дуже виважено, з урахуванням інтересів селян. Це головний наш пріоритет», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».