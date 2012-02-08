Томенко: заяви спікера ВР Криму свідчать про відсутність етики

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє про неприпустимість зневажливого ставлення посадовців до державної мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, таким чином М.ТОМЕНКО прокоментував висловлювання голови Верховної Ради Криму Володимира КОНСТАНТИНОВА про його роздратування тим, що зараз міністри частіше спілкуються та листуються українською мовою.

"Подібні висловлювання є не просто недоречними, а й некоректними та зневажливими по відношенню до Української держави та Конституції України", - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, такий посадовець повинен "або поважати Україну та Конституцію, або повертатися у бізнес, де нема вимог до знання державної мови".

При цьому віце-спікер наголосив, що посада голови Верховної Ради АРК безперечно вимагає знання державної мови. "Згідно зі статтею 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України", - нагадав він.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що "принцип державності мови поширюється на політичних діячів і державних службовців, які працюють на всій території України". Віце-спікер додав, що у статті 134 Конституції Автономна Республіка Крим визначена "невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання".

Віце-спікер переконаний, що такі заяви свідчать про відсутність етики не лише високопосадовця, а й етики громадянина України. "Я сподіваюся, що спікер Парламенту Криму не має подвійного громадянства і є громадянином України. Тому із міркувань етики громадянина України мусив би поважати і шанувати державну мову держави, в якій він є одним з її високопосадовців", - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови та інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні.

Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.

"(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкатуватися назад", - сказав спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ журналістам сьогодні, 7 лютого, після засідання президії ВР Криму, де була створена робоча група.

Він повідомив також, що парламент Криму готує звернення про ухвалення закону про мови, яке планується розглянути на найближчому пленарному засіданні в лютому.

"Поки кіно в Сімферополі ми не дивитимемося російською мовою, нічого доброго не буде", - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.