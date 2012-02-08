Янукович заслухав Балогу

Президент України Віктор Янукович заслухав доповідь Міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги про організацію роботи уряду та місцевої влади щодо запобігання техногенним катастрофам та допомоги громадянам у нинішніх складних погодних умовах, викликаних сильними морозами. Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Я звітував, як працюють системи життєзабезпечення на всій території України. Доповів, як працює місцева влада, міністерства. Президент задоволений результатами роботи», - сказав Віктор Балога після зустрічі з главою держави.

За словами міністра, з сьогоднішнього дня на всій території України розпочався другий за цю зиму піковий період пониження температури, який триватиме чотири дні.

Влада докладає всіх зусиль щодо запобігання техногенним катастрофам у складних погодних умовах, наголосив Віктор Балога. «Усі органи місцевої влади, а також міністерства, разом працюють, щоб пройти ці чотири дні низьких температур та запобігти виникненню техногенних катастроф внаслідок аномальних морозів», - зазначив міністр.