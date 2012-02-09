СБУ: тримати Тимошенко під вартою в рамках справи ЄЕСУ немає потреби

Начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ`ЯНКО заявляє про відсутність необхідності продовження тримання екс-прем`єр-міністра України ТИМОШЕНКО під вартою в рамках кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ДЕРЕВ’ЯНКО заявив сьогодні на брифінгу у зв`язку із завершенням двомісячного терміну тримання Ю.ТИМОШЕНКО під вартою відповідно до рішення Шевченківського районного суду Києва, прийнятого у грудні 2011 року.

«З урахуванням того, що на сьогоднішній день Ю.ТИМОШЕНКО відбуває покарання і знаходиться у статусі засудженої, відпали всі вимоги статті 365, 148 КПК України щодо необхідності продовження їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - сказав І.ДЕРЕВ`ЯНКО.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО на даний час вже не є особою, відповідно до якої проводиться досудове чи судове слідство. «У зв`язку з цим слідчі органи безпеки з клопотанням про продовження термінів утримання під вартою не зверталися, що цілком відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009-му році.

Разом з тим СБУ розслідувала ще одну кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО – щодо діяльності ЄЕСУ. В цій справі 8 грудня 2011 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання Ю.ТИМОШЕНКО, вже заарештованої тоді у "газовій справі", запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО етапували з Київського СІЗО в Качанівську жіночу колонію №54 у Харкові.