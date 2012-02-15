Експерт: команда Кличка зробила три помилки

Директор консалтингової компанії «Партія влади» Олена Дяченко заявляє про перші технологічні помилки, які здійснила команда Віталія Кличка у майбутніх мерських виборчих перегонах.

За її словами, ці помилки озвучені заступником голови партії «УДАР» Віталієм Ковальчуком в інтерв’ю «Главкому». «По-перше, він публічно підтвердив, що Кличко не розбирається в господарстві. Мовляв, мер – політична посада. Виходить, лідер «УДАРу» так і не почне цікавитися проблемами міста, і займатиметься політикою, а не теплом в школах і прибиранням вулиць? Невже «ударники» не знають непорушних істин місцевих виборів – на них, на відміну від парламентських, голосують за господарників, а не за політиків?»

Олена Дяченко також переконана: «Олександру Попову, мабуть, залишається будувати своє позиціонування саме за критерієм «госпчастина» і спокійно чекати, поки Кличко «поховає» себе сам».

Крім того, відзначає експерт, «заяви (членів команди – Ред.), що Кличко йде саме в мери, а не до парламенту – явний фальстарт».

По-третє, «визнання другою особою партії того, що команди поки немає – ще одна помилка». Таким чином, відзначає Дяченко, у команді Кличка тричі розписалися «в неспроможності як свого лідера, так і партії».

Главком