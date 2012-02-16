Луценко погрожує новим Майданом, і радить ПР вчитися на долі Каддафі

«Те, що моє перебування у камері не є результатом боротьби із корупцією – не викликає жодного сумніву», - таке екс-голова МВС Юрій Луценко заявив у своєму останньому слові в суді. “У моєму звинуваченні немає жодної копійки особистої користі, а всі дії, які Генпрокуратура вважає незаконними, робилися, робляться і будуть робитися усіма міністрами внутрішніх справ. Але на лавці підсудних – я один”, - пояснив Луценко.

На його думку, є 4 головні причини розправи над ним:

1. Помста за страх, пережитий у 2005-2009 роках. “Вал розкритих резонансних злочинів був шоком для вічно недоторканих”, - заявив екс-міністр. Відсутність відповідного валу покарань, на його думку, пояснюється тим, що це “було компетенцією приватизованої «регіоналами» Генпрокуратури. «Свій» Потебенько, потім Піскун, потім Медведько, зараз Пшонка «своїх» не здали”.

2. “Це відплата за вибори 2010 року, за те, що я, як і в 2006-му році, зайняв принципову позицію на недопущення фальсифікацій”. Луценко стверджує, що саме з його подачі “викреслили понад мільйон «мертвих душ», “не допустили друкування додаткових бюлетенів”, “заборонили підвіз оплаченого електорату у день виборів”. Луценко стверджує, що через це очікувана ПР перемога із розривом у 10-15% перетворилася на 3%.

3. “Моє ув’язнення, як і ув’язнення Тимошенко – це і публічне покарання Майдану, направлене на залякування мільйонів вільних українців, які змогли зробити ривок до свободи і демократії у 2004 році”.

Й нарешті остання причина покарання – це “командність демократів”, яка є “загрозою режиму злодіїв і брехунів”. Отже, за командність, на думку Луценка, постраждали лідери двох політичних сил, які виграли останні парламентські вибори у 2007-му році і разом діяли до арешту в 2010-му році.

У тому, що країна так і не реалізувала свого шансу після Помаранчевої революції Луценко звинувачує “повну відсутність у Президента Ющенка плану реформ і маніакальну боротьбу із Тимошенко”. “Я десятки разів намагався з’єднати їх – Ющенка і Тимошенко – заради роботи. Питав, до прикладу: чому приватизація половини українських обленерго прем’єром Ющенком у 2000 році – це реформа української енергетики, а спроба доприватизувати решту прем’єром Тимошенко – зрада національних інтересів, на що накладалося президентське вето?”, - розказав політик.

Й на даному етапі “фактом стало те, що державна влада вкрадена у людей”. Верховна Рада перетворилася на "торжище політичних повій по виклику” – “Пігмеї духу на Евересті вкрадених грошей намагаються видати себе за українських законодавців”.

“Через дорогу – із Кабінету міністрів тхне архівом, інколи розритою могилою, - стверджує екс-голова МВС. - Тільки таргани в голові Азарова можуть аплодувати стоячи цій кунсткамері УРСР по методах і озброєному злочинному угрупуванню по цілях!”

До того ж “влада Януковича вже давно не донецька, каже Луценко. - Вона межигірська, з усіма ознаками мафіозного сімейного клану, ціллю якого є повна і необмежена влада, конвертована в гроші, і гроші, конвертовані у владу”. Але політик знає, як “вбити межигірського Дракона” й рекомендує для цього відповідний “спис” “максимальну явку і тотальний контроль громадських спостерігачів” на майбутніх виборах.

Політик не виключає, що влада спробує змінити правила виборів. Втім він переконаний, що в такому разі вже зараз треба заявити, що опозиція не буде брати участь в таких недемократичних ігрищах. Тоді все вирішить Майдан. “Досить вже того, що Партія регіонів на рік затягнула повноваження Верховної Зради. Як вчить доля Каддафі, треба вчасно вміти здатися!”, - заявив Луценко.

Повністю текст промови Юрія Луценка в суді дивіться тут