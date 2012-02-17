Кравчук хотів би бачити Кличка в парламенті, а не в мерії

Перед тим як обиратися мером Києва, Віталію Кличку варто перемогти на виборах до парламенту і очолити там фракцію. Так вважає перший президент України Леонід Кравчук.

«Я б хотів, щоб Кличко пішов в парламент і очолив фракцію. Після цього він знайшов би в парламенті загальнонаціональний інтерес, відчув Україну не з позиції депутата міськради. Потім він міг би стати мером і не тільки мером», - зазначив Кравчук в інтерв`ю «Главкому». При цьому Леонід Кравчук відзначає, що «ростуть нові політики. Яценюк і Кличко - це нова генерація політиків. В їх діяльності, оцінках та амбіціях більше демократизму, ніж було в період 1991-2005 років. Але це не означає, що вони готові зайняти загальнонаціональну трибуну і стати загальнонаціональними лідерами. Яценюк і Кличко ще не готові».

«Я добре їх знаю, але, незважаючи на те, що вони не готові сьогодні, вони можуть стати готовими завтра», - зазначив Кравчук.

За словами першого президента України, «в пеклі парламентської боротьби вони можуть пройти велику школу. Робота над створенням більшості, парламентських структур - один день такої школи стоїть місяців і років».