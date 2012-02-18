Азаров: ми приречені на добрі відносини з великим сусідом

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що після президентських виборів у Росії відносини з нею покращаться.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер live» ввечері 17 лютого.

«Ми приречені на хороші й добрі відносини з нашим великим сусідом. Колись, це років, напевно, 10 тому, один президент, поглянувши на географічну карту, сказав нашому президентові: «А ви можете перемістити Росію кудись в інше місце, щоб у вас був інший сусід, легший, скажімо, якась псевдо-Польща. Можете це зробити?» Як ви гадаєте, можемо? Напевно, ні. Ну, а раз ні, значить, ми маємо вважати, що поруч із нами – велика країна зі своїми інтересами, і наше завдання – зробити так, щоб вони враховували наші інтереси, а ми, звісно, повинні рахуватися з їхніми інтересами», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр-міністр підкреслив, що цей процес – неминучий, і після завершення президентської виборчої кампанії в Росії відносини з нею будуть розвиватися по висхідній.