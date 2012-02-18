Українці Канади обурені: мовляв, для Тимошенко прислали найкращих лікарів

Конгрес українців Канади обурений інформацією Міністерства охорони здоров’я України щодо низького кваліфікаційного рівня канадських лікарів, які брали участь у складі міжнародної медичної комісії з обстеження стану здоров`я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

"Перше, що вражає, це висока заполітизованість діяльності міністерства, заяви якого є швидше політичними, що суперечать як етичним, фаховим, так і правовим міжнародним нормам, та мають дуже мале відношення до медицини та до захисту здоров’я пацієнтів", - йдеться у заяві Конгресу українців Канади, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Конгрес українців Канади наголошує, що пропагандистські заяви щодо низької кваліфікації лікарів не відповідають дійсності.

"Візьмемо для прикладу "акушера-гінеколога", як згадується про неї в звіті міністерства. Це є доктор Христина ДЕРЖКО. Вона є професор Торонтського Університету (найкращі університети та медичні навчальні заклади України, на жаль, і близько не наближаються до його рівня). Вона є автором понад 70 наукових праць, які отримали не тільки канадське, а й широке світове визнання в області гінекології, акушерства та ендокринології. Багато років доктор Х.ДЕРЖКО є постійним урядовим консультантом при Міністерстві охорони здоров’я Канади, членом багатьох міжнародних медичних та освітніх організацій. Відома як висококваліфікований викладач і практикуючий лікар", - йдеться у заяві.

Також Х.ДЕРЖКО має багато нагород, серед яких премія Колін Волф за досягнення у області ракової медицини у гінекології, в 2004 році визнана найкращим викладачем медицини в міжнародній IMG Program. В 1994 році професор Х.ДЕРЖКО була запрошена до Києва для навчання українських фахівців, підкреслили в Конгресі українців Канади.

"Аналогічна ситуація і з іншими членами лікарської комісії, кожен з яких є висококваліфікованим спеціалістом в багатьох галузях медицини, що було розглянуто та затверджено Міністерством охорони здоров’я в Канаді", - наголошує Конгрес українців Канади.

В організації також здивовані заявами представників влади України щодо вільного володіння канадськими лікарями українською мовою. "Потрібно пригадати, що у Канаді мешкають понад мільйон українців, та українська ідентичність та мова користуються повагою, і деякі депутати канадського парламенту, прем’єри провінцій, члени різного рівня урядів, а також багато професіоналів та членів загальної українсько-канадської громади добре зберегли і знають українську мову, мабуть краще, ніж деякі представники української влади", - заявляє Конгрес.

У Конгресі також нагадують, що канадські лікарі погодилися на обстеження Ю.ТИМОШЕНКО за її безпосереднім зверненням.

"Спроби політизації цього процесу створюють зайві бар’єри у проведенні цієї гуманітарної місії, яка була запланована ще на листопад 2011 року. Одночасно хочемо подякувати всім, хто допоміг у роботі медичної комісії і сподіваємось на проведення успішного лікування на основі висновків комісії та продовження її роботи у випадку необхідності", - йдеться у заяві Конгресу українців Канади.