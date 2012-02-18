Азаров розказав, як його вмовляли вийти у Фейсбук

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від керівників міністерств, відомств і органів місцевого самоврядування налагодити комунікацію з населенням через Інтернет.

Про це глава уряду заявив учора в ефірі програми «Шустер Live», повідомили УНІАН у прес-службі Секретаріату Кабміну.

«Я часто кажу всім, і міністрам, і главам адміністрацій: дивіться, зараз Інтернет надав вам можливість більше спілкуватися людьми», - зазначив М.АЗАРОВ.

На його думку, робочі поїздки також необхідні, але ефект від них не можна порівняти з можливостями спілкування в Інтернеті: «Ну, поїхав ти на підприємство, ну, зустрівся, два десятки чоловік розповіли про свої проблеми. Але це буває рідко. А тут практично кожен може увійти на твою сторінку, і сказати тобі про ті проблеми, які хвилюють».

Прем`єр-міністр підкреслив, що спілкуючись з людьми, використовуючи, приміром, соціальні мережі, можна одержати величезний масив інформації і скористатися нею під час прийняття правильних рішень.

М.АЗАРОВ нагадав, що особисто він спілкується з громадянами на сторінці соціальної мережі «Фейсбук».

«Знаєте, мене переконували відкрити свою сторінку в соціальній мережі, наприклад, «Фейсбук». Я довго чинив опір, адже часу немає. Це ж треба щодня дивитися, переглядати. Але я переконався, що це надзвичайно важливий канал прямого спілкування людей з прем`єр-міністром безпосередньо, і, найголовніше, з апаратом прем`єр-міністра. Я вдячний всім тим, хто зі мною спілкується на цій сторінці, і я прагну практично кожну вільну хвилину використовувати для того, щоб подивитися: а що сьогодні відбулося десь? Звичайно, багато приходить і такої інформації, яку безпосередньо не можна застосувати. І, разом з тим, якщо все-таки узагальнити, то переважна більшість - це потрібна і необхідна для нас інформація», - сказав прем`єр-міністр.