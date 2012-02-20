Форум голів ОСББ і ЖБК столиці

У середу, 22 лютого, о 18:30 у Києві, в Будинку профспілок (Майдан Незалежності, 2), за сприяння громадської організації «Київський форум» розпочнеться другий експертний Форум голів ОСББ і ЖБК м. Києва, присвячений пошуку шляхів вирішення актуальних проблем столичних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

На форумі будуть розглянуті пропозиції Робочої групи (створеної на першому Форумі 26 січня 2012 року) з керівників ОСББ і ЖБК м. Києва для підготовки проектів звернень до голови КМДА Олександра ПОПОВА, Київської міської ради та Верховної Ради України з наступними вимогами:

1. Створити робочу групу з представників КМДА, комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської міської ради та представників ЖБК і ОСББ, для моніторингу тарифів на послуги ЖКГ, їх відкритості та прозорості.

2. Надіслати звернення до Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики з вимогою провести антикорупційну експертизу змін до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» і включити представників ОСББ в робочу групу по розробці данного законопроекту.

3. Розглянути питання землевідведення прибудинкової території для постійного користування ОСББ і ЖБК.

На переконання голів правління столичних ОСББ і ЖБК, вирішення спільними зусиллями зазначених проблем суттєво сприятиме реформуванню житлово-комунального господарства столиці та допоможе подальшому розвитку ОСББ і ЖБК у Києві.

Початок онлайн-трансляції експертного форуму в Інтернеті - 22 лютого о 18:30 на сайті www.go.kiev-forum.org