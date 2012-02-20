Каплієнко - Кожем'якіну: Ваші кадебістські методи задовбали...

На засіданні Погоджувальної ради сталася суперечка між лідером фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ та заступником голови групи «Реформи заради майбутнього» Володимиром КАПЛІЄНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КАПЛІЄНКО зазначив, що йому особисто і депутатам з групи шкода, що Генпрокуратура відмовилася порушити справу за заявами представників фракції «БЮТ-Батьківщина» про підкупи народних депутатів.

«Генпрокуратура відмовилася від розслідування цієї справи, і ви знову залишились безкарними. Але, я думаю, що це все попереду», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН у відповідь запропонував В.КАПЛІЄНКУ всі кошти, «які ви отримали за перехід у так звану групу, принести дітям, щоб вони вилікувалися від онкологічних захворювань».

У відповідь В.КАПЛІЄНКО подякував за пораду і зазначив: «Слідкуйте лише за собою, шановний пане КОЖЕМ’ЯКІН, точніше, можливо, не пан, а товариш, бо ви залишились і все життя будете товаришем, тому що ваші кадебістські методи задовбали всю країну».

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив: «Правда очі коле».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Роман ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів.

9 лютого голова Верховної Ради В.ЛИТВИН звернувся до генпрокурора та голови парламентського Комітету з питань Регламенту Володимира МАКЕЄНКА з проханням надати правову оцінку інформації про начебто оборудки у стінах Верховної Ради, пов’язані з перекуповуванням депутатів, та провести відповідне розслідування.

10 лютого Р.ЗАБЗАЛЮК також звернувся до В.ПШОНКИ з офіційною заявою "про незаконні дії з боку представників окремих політичних сил, що направлені на порушення виборчих прав громадян України".

17 лютого генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив, що подані до Генпрокуратури заяви щодо ймовірного підкупу депутатів не перебувають у компетенції відомства.

17 лютого фракція "БЮТ-Батьківщина" передала Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 3,6 млн. грн., які, як стверджують у фракції, нібито отримав народний депутат Р.ЗАБЗАЛЮК від лідера групи «Реформи заради майбутнього» Ігоря РИБАКОВА за перехід з опозиційної фракції до цієї групи.