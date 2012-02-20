На Жириновського подали до суду за знущання над віслюком

Житель Криму Микола ПОМОГАЛОВ - власник ослячої ферми «Диво-ослик» у Бахчисарайському районі і дитячого оздоровчого містечка «Лукомор`я» в Севастополі - подав до суду позов до лідера ЛДПР, кандидата на посаду Президента Росії Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО за передвиборний ролик, в якому політик, сидячи в санях, порівнює свою країну з «миршавим» віслюком і поганяє тварину.

Про це власник ослячої ферми повідомив кореспонденту УНІАН.

М.ПОМОГАЛОВ просить суд Нахімовського району Севастополя, куди він надіслав позов, зобов`язати В.ЖИРИНОВСЬКОГО публічно вибачитися «за причинення фізичних знущань на адресу беззахисної тварини».

«Я довгий час займаюся розведенням віслюків, і я бачу знущання над твариною в цьому ролику. Ролик в Інтернеті дивилися неповнолітні, який приклад він показує дітям?» - запитав М.ПОМОГАЛОВ.