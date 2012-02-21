Герман почула «дуже небезпечні заяви» й бачить грунт для расизму

Радника Президента України Ганну ГЕРМАН тривожать заяви представників ВО “Свобода”, які вважають, що расова приналежність має значення при виборі представника України на пісенний конкурс “Євробачення”. Про це Г.ГЕРМАН заявила в коментарі УНІАН.

“Я вважаю подібні заяви дуже небезпечними. Вони свідчать про те, що в тих політичних партіях, які роблять такі заяви, є ґрунт для расизму”, - зазначає радник Президента.

Г.ГЕРМАН зауважила, що свого часу вона подавала до Верховної Ради законопроект про підвищення відповідальності за пропаганду расизму. Вона також наголошує, що Україна - демократична держава і всі громадяни України мають рівні права, незалежно від расової чи релігійної приналежності, кольору шкіри, мови тощо.

“Думаю, політики, які вважають себе демократами, повинні рішуче висловитися і відмежуватися від будь-яких проявів расизму в Україні. Така позиція засвідчить, що Україна стоїть на переконаних демократичних позиціях”, - підсумувала Г.ГЕРМАН.