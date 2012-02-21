Силовики запевняють, що їх підвищений інтерес до афганця - неправда

Управління зв’язків із громадськістю МВС України заявляє, що «всі висловлювання» лідера Всеукраїнської громадської організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» (НКН) Олександра КОВАЛЬОВА «не відповідають дійсності та є неправдою».

Про це йдеться в повідомленні УЗГ МВС України, переданому УНІАН.

«Сьогодні деякі Інтернет-видання поширили інформацію, що О.КОВАЛЬОВУ нібито порадили покинути країну, викликали в МВС, профілактували, погрожували фізично, а також попереджували його з приводу закриття господарюючих структур, якщо їх засновники пов’язані з громадською організацією, очолювану ним. Управління зв’язків із громадськістю МВС України заявляє, що всі висловлювання О.КОВАЛЬОВА не відповідають дійсності та є неправдою», - йдеться в повідомленні.

У Державній податковій службі України також заявляють, що заява лідера лідера ВГО «Ніхто крім нас» Олександра КОВАЛЬОВА про тиск та обшуки «не відповідає дійсності».

Як зазначається в переданому УНІАН повідомленні ДПСУ, «сьогодні ряд інтернет-видань поширили інформацію щодо тиску та переслідувань О.КОВАЛЬОВА – лідера ВГО «Ніхто крім нас», нібито зініційованих податковою службою України. Державна податкова служба України офіційно повідомляє, що співробітники податкової служби не слідкують за діями О.КОВАЛЬОВА та не шукають інформацію, яка б його компрометувала. Крім того, податківці не проводили обшуки на підприємствах, де на сьогодні засновником є О.КОВАЛЬОВ. Заява про тиск та обшуки, озвучена лідером ВГО «Ніхто крім нас» не відповідає дійсності».

Як повідомляв УНІАН, О.КОВАЛЬОВ очолює НКН – організацію, яка провела масові протести під стінами Верховної Ради України у вересні 2011 року і члени якої повернулися спиною до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, коли той 15 лютого 2012 року прийшов покладати квіти до пам’ятника воїнам-афганцям.

21 лютого О.КОВАЛЬОВ повідомив, що співробітники правоохоронних структур запропонували йому виїхати з країни.

«За день після покладення квітів і нашого вчинку НКН, у компанію, співзасновником якої я був до недавнього часу, прийшла податкова. Там провели п'ять обшуків. Мене попередили, що з самої верхівки дана команда закрити усі господарюючі структури, якщо її засновники пов'язані з НКН і можуть підтримувати НКН», - повідомив він.

За словами О.КОВАЛЬОВА, ще двох підприємців, зокрема і з Донецької області, які співчувають організації, викликали до МВС і «жорстко профілактували, погрожували фактично».

«Крім того, мені сказали, що МВС дана команда шукати будь-яку інформацію, яка б компрометувала мене. А сьогодні мені прямо сказали старі знайомі співробітники МВС, що мені краще виїхати з країни. Сказали, що на мене дана команда «фас», - зазначив О.КОВАЛЬОВ.

Також лідер громадської організації повідомив, що за ним постійно їздить якась машина, всіх, хто заходить до офісу НКН у Києві, фотографують, телефони прослуховуються.

На думку О.КОВАЛЬОВА, мета такого пресингу - «роздавити» рух ветеранів-афганців в Україні.