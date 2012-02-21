Батьківщина: Не розраховуючи на любов, влада ставить лише на страх

У партії «Батьківщина» вважають, що влада чинить тиск на лідера Всеукраїнської громадської організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» (НКН) Олександра КОВАЛЬОВА у зв’язку з його громадянською активністю.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби «Батьківщини».

«Тиск влади на КОВАЛЬОВА є очевидним наслідком його громадянської активності, зокрема й інциденту, під час якого «афганці» повернулися спиною до ЯНУКОВИЧА. Звичайно, така неповага є неприємною для будь-якої людини, однак учасники бойових дій в Афганістані лише відповідали взаємністю ЯНУКОВИЧУ…», - зазначають у партії.

«Збанкрутілий режим розуміє, що спущена в золоті межигірські унітази довіра людей вже не повернеться, бо каналізація тече лише в одному напрямку. Не розраховуючи на любов, влада ставить лише на страх та залякування. Як ми і попереджали, режим не обмежиться переслідуванням лише лідерів опозиції, він цькуватиме будь-кого, хто не згоден з його політикою, - вважають у «Батьківщині».

На думку опозиціонерів, зупинити це свавілля можна або масовими акціями протесту, або «завдавши режиму нищівного удару на цьогорічних парламентських виборах, які мають стати референдумом про недовіру ЯНУКОВИЧУ й пройти під гаслом «Жодного голосу Партії регіонів та кандидатам від влади».

Як повідомляв УНІАН, О.КОВАЛЬОВ очолює НКН – організацію, яка провела масові протести під стінами Верховної Ради України у вересні 2011 року і члени якої повернулися спиною до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, коли той 15 лютого 2012 року прийшов покладати квіти до пам’ятника воїнам-афганцям.

21 лютого О.КОВАЛЬОВ повідомив, що співробітники правоохоронних структур запропонували йому виїхати з країни.

«За день після покладення квітів і нашого вчинку НКН, у компанію, співзасновником якої я був до недавнього часу, прийшла податкова. Там провели п'ять обшуків. Мене попередили, що з самої верхівки дана команда закрити усі господарюючі структури, якщо її засновники пов'язані з НКН і можуть підтримувати НКН», - повідомив він.

«Крім того, мені сказали, що МВС дана команда шукати будь-яку інформацію, яка б компрометувала мене. А сьогодні мені прямо сказали старі знайомі співробітники МВС, що мені краще виїхати з країни. Сказали, що на мене дана команда «фас», - зазначив О.КОВАЛЬОВ.

Також лідер громадської організації повідомив, що за ним постійно їздить якась машина, всіх, хто заходить до офісу НКН у Києві, фотографують, телефони прослуховуються.

На думку О.КОВАЛЬОВА, мета такого пресингу - «роздавити» рух ветеранів-афганців в Україні.

Податківці й МВС спростували заяву О.КОВАЛЬОВА.