4 вересня Богатирьова не вийде з Ради, доки не зніме з себе останнє

Стаття 90 Конституції України передбачає, що повноваження Верховної Ради припиняються у день відкриття першого засідання ВР нового скликання. Таким чином, конституційним обов’язком Партії регіонів є продовжувати розгляд у парламенті тих питань, які необхідні для життєдіяльності країни. Про це заявила лідер парламентської фракції ПР Раїса Богатирьова, повідомляє прес-служба партії.

”Засідання парламенту 4 вересня ми прагнемо використати для скасування всіх пільг для депутатів і високих державних чиновників. – Додала політик. - Ми хочемо проголосувати за скасування депутатської недоторканності, за прирівняння зарплати депутата до середньої по Україні, за продаж з аукціону всього елітного майна та за інші ініціативи, реалізація яких буде сприяти соціальній рівності і торжеству принципу „Право – понад усе”.

Богатирьова висловила сподівання, що помаранчеві фракції, “які так багато говорять про необхідність скасування депутатської недоторканності, які зробили це питання основою своєї виборчої програми”, прийдуть в зал і проголосують за скасування пільг та недоторканності.

”В іншому випадку, якщо вони не підтримають таке голосування, - додала лідер фракції ПР, - це означатиме, що їхні слова – це звичайнісінькі спекуляції на почуттях народу, а за їхніми обіцянками не стоять реальні дії”.