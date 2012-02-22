Міністр: МВФ може продовжити програму з Україною, але про гроші мови немає

Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє про можливе продовження програми "стенд-бай" з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

«Перший позитивний момент – кілька днів тому у мене була зустріч з представниками МВФ, і вони, у принципі, думаю, готові говорити про продовження програми "стенд-бай", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. – Ми на сьогодні не говоримо про кредитну підставу, про гроші, що необхідно їх одержати. Але сама програма, якщо вона буде продовжена і не буде ризику її припинення, це буде позитивний сигнал для зовнішніх ринків».

При цьому міністр підкреслив, що Україна готова обслуговувати всі свої зобов'язання, незалежно від того, чи будуть одержані гроші від МВФ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати низку вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.