Пинзеник: Росія тисне, щоб змусити Україну вступити у Митний союз

Росія навряд чи зможе транспортувати газ до Європи без українських газосховищ, тому заяви про те, що українська ГТС у майбутньому стане Росії не потрібна – це політичний тиск для того, що заставити Україну вступити у Митний союз.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник.

«Щодо газових речей, то тут є одна важлива річ, про яку забувають. Що є проблема акумулятора, який труба не виконує. Всі ж добре пам’ятають, що гріємось ми зимою, а добувають то газ однаково увесь рік. Звідси виникає питання – де діти влітку газ, і як зимою дати більше. І цю функцію акумулятора може виконати не труба, а газосховища, а так сталося, що ці сховища тільки в Україні, тому Україну обійти не можливо», – зазначив екс-міністр.

«Так, можливо, Росія піде на деякі речі, які свідчать про політичний аспект цього питання. Тому що з економічної точки зору безглуздо говорити, що країна витрачає десятки мільярдів на будівництво труби, коли вона є. Іде сильний тиск з метою заставити Україну вступити у Митний союз», – заявив Пинзеник.