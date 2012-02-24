Депутати розважаються: на ноутбук Мартинюка «завели» Тимошенко (фото)

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" встановили на ноутбуці першого заступника голови Верховної Ради України Адама МАРТИНЮКА заставку із зображенням екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО і написом «Юлі – волю!».

Як передає кореспондент УНІАН, ноутбук стояв на столі в президії парламенту, на робочому місті А.МАРТИНЮКА.

Водночас депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» продовжують блокувати трибуну і президію Верховної Ради. Ранкове засідання парламенту досі не розпочалося.