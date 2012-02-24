Яценюк розповів, за якої умови ВР повернеться до нормальної роботи

Верховна Рада повернеться до нормальної роботи тільки після зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з представниками опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер партії «Фронт змін», народний депутат з фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що саме від Президента опозиція хоче отримати гарантії щодо виконання резолюції ПАРЄ, а також щодо недопущення приватизації ГТС. «Після зустрічі з Президентом парламент почне працювати», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що сьогоднішня парламентська більшість є лише «кнопкодавами» і виконує «безпосередню команду по дзвінку з Адміністрації Президента». «Тому з ними немає жодного сенсу розмовляти. Є сенс розмовляти тільки з тим, хто їх призначив, хто їх контролює і кого вони бояться – це ЯНУКОВИЧ», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що опозиція сподівається на конструктивну розмову з Президентом.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з опозиційних фракцій заблокували сьогодні трибуну і президію Верховної Ради на знак протесту проти розгляду законопроекту щодо приватизації газотранспортної системи України.