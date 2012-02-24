Політолог: у Януковича і Порошенка - різні групи політичної крові

Призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром економіки вигідне команді Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і не вигідне самому П.ПОРОШЕНКУ.

Таку думку президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Без сумніву, для В.ЯНУКОВИЧА і його команди це буде плюс, а для П.ПОРОШЕНКА це буде мінус, тому що тут потрібно думати ще й про репутаційні втрати і пояснювати людям, чому ти пішов туди працювати», - сказав І.ЖДАНОВ.

За його словами, призначення П.ПОРОШЕНКА підсилить будь-який уряд, тому що він має достатній досвід роботи у сфері державного управління, а також є успішним й ефективним підприємцем.

«Тобто, він знає реальну економіку, і таке поєднання на такій посаді (міністра економіки – УНІАН) - воно реально додало б. Але, з іншого боку, якщо таке призначення теоретично відбудеться, то ми розуміємо, що воно відбудеться поза рамками тих координат, в яких донині працювала діюча команда Президента», - сказав І.ЖДАНОВ.

Він сумнівається, що П.ПОРОШЕНКУ дадуть можливість працювати за своїми правилами. «Я думаю, що у команди В.ЯНУКОВИЧА і у П.ПОРОШЕНКА різні групи політичної крові: авторитарна і демократична, тому йому буде дуже важко реалізовувати свої плани в заданих діючим Президентом рамках… того чіпай, того не чіпай…», - сказав політолог.

І.ЖДАНОВ сумнівається, що за таких умов П.ПОРОШЕНКО зможе ефективно працювати в уряді.

Науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ вважає, що пропозиція влади призначити П.ПОРОШЕНКА міністром економіки є спробою розмити рамки між різними ідеологічними командами, які, за його словами, в європейських країнах чергуються при владі.

«Дуже важливо, щоб наші опозиціонери не піддавались на спокуси – я піду у владу і буду намагатися щось змінити, оскільки потрібно мислити командами і політичними платформами, як це відбувається в західних цивілізованих країнах», - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що міністром економічного розвитку та торгівлі призначено Петра ПОРОШЕНКА.

Пізніше того дня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що запропонував кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра економіки.

Разом з тим указ Президента про призначення П.ПОРОШЕНКА досі не оприлюднено.