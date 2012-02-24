Азаров пожартував, мовляв, в Україні зараз «трохи легше», ніж у 1941-му

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ пожартував, що нинішнє становище в Україні «трохи легше», ніж у 1941 році.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на пропозицію користувача морально підтримати населення, якщо немає можливості надати фінансову допомогу, і навів приклад Йосипа Сталіна, який у дні облоги Москви в 1941 році провів парад на Красній площі.

«Дякую за пропозицію! Але становище в нас, якщо можна пожартувати, трохи легше, ніж 7 листопада 1941 року. Я думаю, що люди старшого покоління, особливо ті, хто пережив цей час, зі мною погодяться. Так, багатьом дуже важко. І нам зараз як ніколи потрібен оптимізм і віра в те, що ми здатні все зробити своїми руками. Я постараюся врахувати Вашу пораду», - написав М.АЗАРОВ.

Коментуючи зауваження користувача про те, що на Facebook дуже багато закликів до нього про допомогу, прем'єр зазначив: «Краще дати вудочку, ніж постійно надавати допомогу. Але Ви, мабуть, звернули увагу, що ми говоримо про соціально незахищені верстви населення, про інвалідів, тобто, образно кажучи, про ті категорії людей, яким дуже важко тримати вудочку в руках. А що стосується здорових людей, то тут я з Вами на 100% згоден».