Опозиція відзначить дворіччя Януковича протестами

У Львові опозиційні сили проведуть сьогодні акцію з нагоди двох років перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО „Свобода”, представники обласних осередків політичних сил і молодіжних організацій „Свободи”, „Батьківщини” та „Фронту Змін” проведуть пішу ходу центром Львова та спільний мітинг біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що відбудеться під гаслом „Скажи „Ні!” бандитському режиму!”.

"За два роки роботи ЯНУКОВИЧА нічого, окрім поступового знищення української молоді в цій країні, не відбувається. Студентам затримують виплату стипендій, скорочують години на вивчення української мови та літератури, історію нашої країни переписують або й взагалі намагаються ліквідувати її вивчення. Можна навести безліч прикладів нововведень режиму ЯНУКОВИЧА, які змушують молодь після закінчення вищих навчальних закладів шукати кращої долі за межами України. Зважаючи на це, закликаємо активну молодь об'єднати свої зусилля для боротьби з режимом. Першою спільною акцією стане захід 25 лютого, під час якого "святкуватимемо" другі роковини режиму ЯНУКОВИЧА", – зазначив голова Львівського осередку "Студентської Свободи" Михайло СЕМЧІЙ.