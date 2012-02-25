Посол ФРН: в Україні конституційний суд не має довіри

Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ вважає, що Конституційний Суд України не спромігся довести свою незалежність.

Про це він написав у своєму блозі на «Українській правді».

Посол зазначив, що весь час з жалем переконується, що згідно з опитуваннями, в Україні є мало інституцій, які мають довіру населення. «Також і Конституційний Суд, який у Німеччині, коли йдеться про достовірність, знаходиться понад усім і вся, в Україні не спромігся довести свою незалежність. Усе "тече у бік влади"», - написав посол, додавши, що для зміцнення демократії це проблема.

Він також вважає за доцільне створити у Верховній Раді "раду мудреців".

"Рада мудреців", невелика група незалежних особистостей старшого віку, можливо, змогла б допомогти уряду і громадськості зорієнтуватися», - додав він.

Він також вважає, що до цього утворення мав би увійти, зокрема, перший Президент України Леонід КРАВЧУК.

На переконання Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТА, Л.КРАВЧУК суттєво посприяв руху України у трьох напрямках: він вирішальним чином вплинув на утвердження незалежності та суверенітету молодої держави; він своїм рішенням про відмову від ядерної зброї зміцнив безпеку України та Європи; він з гідністю визнав свою поразку на вільних виборах, зробивши тим самим велику послугу демократії в Україні.