Янукович переживає за Партію регіонів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що рішення, хто очолить список Партії Регіонів на парламентських виборах ухвалить партійний з’їзд, і не виключає, що це може бути чинний віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО, з партією якого «Сильна Україна» наразі триває процес об’єднання.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, яке транслювалося на каналі ICTV.

В.ЯНУКОВИЧ зізнався, що хоч він і припинив своє членство в Партії Регіонів, виконавши закон, але дуже за неї переживає. «Я дуже переживаю, щоб у них було все добре», - сказав він.

Про те, хто очолить список на наступних парламентських виборах Президент зауважив, що йому про це важко говорити, оскільки це вирішуватиме з’їзд. «Ми будемо, безумовно, радитись. Зараз іде процес злиття Партії регіонів і Сильної України», – заявив він.

Також В.ЯНУКОВИЧ спрогнозував, що це питання буде вирішено після з’їздів обох партій.

На запитання, чи може список об’єднаної партії очолити С.ТІГІПКО, Президент відповів, що, як мінімум, С.ТІГІПКО буде заступником голови партії. «У мене немає жодного сумніву, тому що це – активний політик, молодий, достатньо стабільний», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.