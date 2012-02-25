Янукович: Я завжди ставився з любов’ю до своїх опонентів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ готовий зустрічатись з опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання, під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що з подивом почув новину про те, що опозиція вимагає з ним зустрічі.

Він підкреслив, що завжди був готовий до спілкування, в тому числі і з опозицією.

«Я завжди запрошував до себе представників фракції Верховної Ради, і від опозиції, і від коаліції, разом з керівництвом поговорити по тій чи іншій темі, обговорити ті чи інші питання. У мене є постійне бажання зустрічатися і відчувати настрої в парламенті», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що найближчим часом зустрінеться з опозицією.

Він підкреслив, що нікому і ніколи не закривав рота, і добре розуміє, що таке бути в опозиції. При цьому він зауважив, що сам був в опозиції. При цьому він сказав, що зустрічався з Віктором ЮЩЕНКОМ, який тоді був Президентом, і з Юлією ТИМОШЕНКО, яка очолювала уряд, і навіть підписував з ними документи.

Він підкреслив, що завжди виступав за висловлювання різних думок, за конкуренцію, але з перших днів його президентства сталося так, що конкуренція ідей перетворилась в критиканство, яке призвело до того, що не було бажання зустрічатись.

«Зараз на хвилі дешевого популізму ідуть вимоги, тільки вимоги. Будь ласка, я запрошу найближчим часом», - підкреслив Президент.

Він підкреслив, що прагне до того, щоб спілкування між опозицією і владою було цивілізованим і сторони з повагою ставились один до одної.

«Я хочу сказати, що я ніколи в своєму житті не серйозно не відносився до своїх опонентів – це було і в спорті, і в політиці. Я завжди вивчав і ставився з любов’ю, ви знаєте, до цих стосунків, м’яко кажучи… Ну, тут творчий процес має бути, і це абсолютно нормально», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що виступає за те, щоб були визначені правила гри, які виконувалися б обома сторонами, і була певна культура цих стосунків.