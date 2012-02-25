Янукович назвав «головну причину, чому ми з МВФ таскаємо цей канат»
Втім, держборг став менше...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україні вдалось скоротити зовнішній борг через відсутність нових траншів МВФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.
В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що головна причина того, чому сьогодні не відновлюється співпраця з МВФ, полягає в тому, що українська влада відмовляється підвищити тарифи для населення.
«Це головна причина, чому ми з МВФ таскаємо цей канат і поки що програми є, але нема кредитів, які нам вкрай потрібні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він зауважив, що відсутність співпраці з МВФ це погано, але є і позитивний момент – це зменшення, а не зростання державного боргу, оскільки країна зараз частково виплачує зовнішній борг і не бере нових кредитів.