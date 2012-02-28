Фюле нагадує, що в України є зобов'язання перед Європою

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вважає, що будь-яка газова угода між Києвом та Москвою має гарантувати виконання Україною зобов’язань перед Енергетичним співтовариством.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Є вирішальним, щоб будь-яка газова угода з Росією гарантувала повну повагу до зобов’язань України в рамках Угоди про Енергетичне співтовариство. Це не лише ключова частина угоди про асоціацію, але й важлива річ для майбутнього енергетичної безпеки та незалежності країни”, - наголосив С.ФЮЛЕ.

Комісар також зазначив, що ЄС завжди підтримував зусилля України з отримання ринкових цін на газ від Росії і висловлював бажання брати участь у дискусіях про створення тристороннього консорціуму х управління та експлуатації української газотранспортної системи.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейське Співтовариство і Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія і сторони, що приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв`язків між сторонами і створенні правової та економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, для створення стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі та розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання, що є істотним для економічного розвитку і соціальної стабільності.