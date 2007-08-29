Ющенко: Мороз організовує останні гастролі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що правових підстав для проведення чергової або позачергової сесії Верховної ради 5-го скликання з будь-якого питання немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Чернігові.

В.ЮЩЕНКО пояснив своє твердження однією причиною – відсутністю 300 депутатів.

На думку Президента, будь-яке засідання не матиме правових наслідків, а пропозиція голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА провести засідання ВР є «спробою зробити останні гастролі».

В.ЮЩЕНКО також вважає, що це спроба «політичних аутсайдерів» привернути до себе увагу, зробити додаткову піар-кампанію.

Він назвав засідання у ВР, якщо воно відбудеться, «зустріччю для спогадів». Президент підкреслив, що немає проблем, аби голови парламенту різних скликань – Іван ПЛЮЩ, Володимир ЛИТВИН – зустрічались зі своїми депутатами і “згадували свої буремні роки”.

«Ця зустріч скоріше носитиме корпоративний характер і не матиме ніяких правових наслідків для розвитку держави», - підкреслив Президент.

Водночас В.ЮЩЕНКО подякував тим, хто підтримує його ініціативи, у тому числі і щодо скасування депутатської недоторканності, і сказав, що цінує це.

В.ЮЩЕНКО попросив ці політичні сили почекати 30-40 днів, коли з’явиться можливість ухвалити ініціативи, дотримуючись Конституції і законів.