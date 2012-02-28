Кабмін збільшив штат на 17 осіб і просить на них гроші у Мінфіна

Кабінет міністрів збільшив граничну чисельність працівників свого секретаріату на 17 осіб - з 607 до 624.

Текст відповідного розпорядження від 27 лютого № 143 розміщено на Урядовому порталі.

До постанови уряду від 11 квітня 2011 року № 381 “Питання Секретаріату Кабінету міністрів України” внесено зміни щодо чисельності Секретаріату Кабміну.

Міністерству фінансів під час внесення змін до державного бюджету на 2012 рік доручено передбачити збільшення асигнувань на утримання працівників Секретаріату Кабінету міністрів виходячи із затвердженої граничної чисельності.

Раніше Кабмін кілька разів збільшував чисельність працівників свого секретаріату.