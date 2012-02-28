Янукович звільнив голову району, на руках якого кров двох людей

Текст - на сайті Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Валентина ЗАРІЦЬКОГО з посади голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області. Текст відповідного розпорядження розміщено на сайті Президента. Як повідомляв УНІАН, поблизу села Чепелівка вночі 24 лютого голова Білогірської райдержадміністрації, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох осіб. Хлопець 1985 р. н. загинув на місці, а дівчина 1990 р.н. пізніше померла у реанімації. Проти чиновника порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter