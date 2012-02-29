Біля донецької прокуратури відбувся мітинг

28 лютого в Донецьку обласна правозахисна організація «Союз порятунку Донбасу» провела біля прокуратури Донецької області мітинг протесту проти підвищення тарифів на проїзд у транспорті, на комунальні послуги, а також проти інших необгрунтованих, на думку учасників акції, рішень міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 100 чоловік - в основному громадських активістів і представників різних ініціативних груп громадян, проти яких, як вони заявляють, «донецька влада розгорнула репресії».

Учасники акції прийшли до будівлі обласної прокуратури з плакатами: «Нет грабительским тарифам! Лукьянченко – под суд!», «Наши дети тоже хотят есть», «Паханам параши, детям – школы», «Сколько стоит закон?», «Донецк – могила для малого бизнеса», «Хватит нас убивать и травить глупыми идеями», «Лактионов и Лукьянченко! Прекратите беззаконие против детей школы № 111!» и др.

Учасники акції зажадали від прокуратури винести протест на низку рішень міської ради з метою їх скасування, зокрема, на рішення про підвищення вартості вивозу сміття для жителів двох районів Донецька, підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, закриття ряду шкіл.

Також присутні зажадали від прокуратури провести перевірку законності виділення ділянки для будівництва сміттєспалювального заводу, який «гробитиме і вбиватиме не тільки жителів Донецька, але також довколишніх селищ і міст».

Протестувальники висловили обурення у зв'язку з безперервними спробами влади закрити школу № 111. «Скільки можна знущатися з дітей і їх батьків нескінченними погрозами і судовими засіданнями?», - заявляли батьки учнів цієї школи, що прийшли на мітинг.

Учасники акції прийняли звернення до Президента України, прокурора Донецької області і голови облдержадміністрації, в якому вимагають «за чергове необгрунтоване підвищення комунальних тарифів, за приховування злочинів стосовно тисяч пограбованих вкладників і пенсіонерів, за систематичні рейдерські самозахоплення землі, за організацію політичних репресій, за всі злочини і знущання над народом порушити кримінальну справу проти мера Донецька Олександра ЛУК‘ЯНЧЕНКА і усунути його з посади».