Львівські депутати прагнуть відставки губернатора і Януковича

28 лютого на сесії Львівської обласної ради депутати визнали роботу Львівської обласної державної адміністрації під керівництвом Михайла КОСТЮКА незадовільною.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 69 депутатів зі 116.

Депутати також створили тимчасову контрольну комісію із розслідування фактів переслідувань представників опозиційних сил та їхніх родин, наступу на права та свободи громадян і свободу слова.

У рішенні також ідеться: «Голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу КОСТЮКУ прозвітувати про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області за 2011 рік на ІІ пленарному засіданні XV сесії Львівської обласної ради VІ скликання».

Депутати підтримали Звернення до українського народу про політичну ситуацію в Україні, ухвалене на Всенародному вічі у Львові 25 лютого і прийняли Звернення до Верховної Ради України щодо політичної ситуації.

У зверненні, зокрема, наголошується на тому, що „сьогодні всі області рівні у неспроможності забезпечити собі належний рівень життя. Влада об’єднала усю Україну у спільній ненависті до себе. Так само як у Донецьку, сьогодні вже й у Львові іде наступ на свободу слова, коли незалежні видання, що критикують владу, зазнають утисків. Так само, як луганчани чи харків’яни, львів’яни потерпають від масового безробіття та безгрошів’я. Тому наша оцінка діям влади не може бути позитивною. Вона просто не заслужила її. Якщо на центральному рівні користолюбство, корупція та клановий принцип роздачі посад як іржа нищать державний механізм, то наша, обласна влада є всього-на-всього зменшеною копією тих же процесів, що відбуваються в Києві”.

Львівська обласна рада вимагає від Верховної Ради невідкладно розглянути та ухвалити Закон «Про порядок імпічменту Президента України».

Депутати 64 голосами підтримали це звернення. Проект зачитав депутат від «Фронту Змін» Микола КАДИКАЛО.

Автори звернення наголошують, що «чинне законодавство, що визначає порядок усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, містить ряд невизначеностей та суттєвих недоліків, без усунення яких практична реалізація цього порядку є малоймовірною та взагалі може бути визнана незаконною. А це, у свою чергу, нівелює систему стримувань і противаг при взаємодії Президента України та Верховної Ради України, а також створює відчуття абсолютної безкарності у чинного Президента України”.