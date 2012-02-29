Азаров представив нового міністра
10:41, 29 лютого 2012Політика
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Побажати успіхів забув?
|Юрій Колобов
Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання Кабінету міністрів М.АЗАРОВ повідомив про указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про призначення Ю.КОЛОБОВА.
Прем’єр подарував новому міністру букет червоних троянд і привітав з призначенням. При цьому М.АЗАРОВ не побажав успіхів на цій посаді, як це традиційно буває при представленні новопризначених урядовців.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Президент призначив Ю.КОЛОБОВА міністром фінансів України. До цього часу Ю.КОЛОБОВ працював на посаді першого заступника голови Національного банку України.
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