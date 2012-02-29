Азаров збагнув, що живе в порочній системі

Прем’єр Микола Азаров доручив Міністерству соціальної політики зробити інвентаризацію і аналіз всіх видів соціальної допомоги.

Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

Азаров заявив, що одним з головних обмежень для економічного росту вчені вважають аномальну, несправедливу різницю в доходах громадян.

"Надмірна майнова нерівність є гальмом розвитку. Вона підриває віру в успіх країни і окремої людини", - заявив Азаров.

"Нерівність треба послідовно, цивілізовано долати. Тому що вона провокує поглиблення кризи. Це, до речі, один з висновків світового економічного форуму в Давосі", - додав прем`єр.

Азаров послався на дослідження вчених, які підтверджують, що 10% найбідніших громадян України отримують 2% обсягу соціальних пільг.

"А 10% найзаможніших громадян отримують 22% соціальних пільг. Тобто в 10 разів більше. Це парадокс. Це порочна система. Такого абсурду не повинно бути", - заявив Азаров.

"Я доручив Міністерству соціальної політики зробити інвентаризацію і аналіз всіх видів соціальної допомоги, які у нас є. І запропонувати: як всю цю викривлену, застарілу, заплутану систему спростити і осучаснити", - заявив він.

Українська правда