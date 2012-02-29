Суд дав Костусєву 5 днів на роздуми

Одеський апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду Одеської області, який зобов'язав міського голову Одеси Олексія КОСТУСЄВА розглянути представлені партією «Фронт змін» документи про реєстрацію ініціативної групи з проведення місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень мера міста.

Про це повідомив УНІАН лідер фракції «Фронт змін» в Одеській міськраді Олександр ОСТАПЕНКО.

«Суд надав КОСТУСЄВУ 5 днів для прийняття рішення, - уточнив він. – Він повинен або прийняти рішення про реєстрацію ініціативних груп і через 3 дні видати їм посвідчення, або мотивовано відмовити».

«Хоча аргументи для «вмотивованої відмови» відсутні, оскільки впродовж минулого півріччя юристи міськради не висунули їх для відмови в реєстрації», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2011 року мер Одеси О.КОСТУСЄВ відмовив у реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови. Причиною відмови, вказувалося в документі, є те, що ініціатори референдуму повідомили меру про проведення загальноміських зборів одеситів не за 10, а за 8 днів – 15 вересня.

Обласна організація партії "Фронт змін" провела нові збори городян і повторно звернулася 11 листопада 2011 року до А.КОСТУСЄВА з проханням про реєстрацію ініціативної групи з проведенню місцевого референдуму. Проте мер міста не відреагував у встановлені терміни на звернення організації про проведення референдуму з його відставки.

30 листопада Окружний адмінсуд Одеської області зобов'язав О.КОСТУСЄВА розглянути документи про реєстрацію ініціативної групи з проведення місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень мера міста, рішення якого було оскаржене юристами мерії в Апеляційному адміністративному суді.