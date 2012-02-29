Експерт вважає, що Євросуд зобов’яже Україну звільнити Луценка

Європейський суд із прав людини, швидше за все, ухвалить рішення, яким зобов’яже Україну звільнити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. Таку думку висловив у коментарі «Радіо Свобода» Володимир БУТКЕВИЧ - заслужений юрист України, суддя Європейського суду з прав людини (1996-2007).

«Суд у Страсбурзі не дозволить жодній державі, щоб вона не дотримувалася хоча б мінімальних стандартів. У цій справі, як і в справі Юлії ТИМОШЕНКО, я чую, коли кажуть, мовляв, у нас таке законодавство, і вони всі нібито співчувають, але наголошують, що мають дотримуватися закону. Після того, як ми ратифікували Європейську конвенцію (з прав людини) й вона стала частиною нашого законодавства, після того, як ми ухвалили закон про виконання рішень Європейського суду – ці відмовки не є аргументами», – зазначив В.БУТКЕВИЧ.

У відповідь на запитання щодо можливої реакції європейських інституцій на визнання Страсбурзьким судом справ Ю.ЛУЦЕНКА й Ю.ТИМОШЕНКО політично вмотивованими, він зазначив, що «Парламентська асамблея Ради Європи чекає на рішення суду».

«Вони не хочуть випереджати суд, не хочуть ухвалювати якісь рішення, які могли б вплинути на суд. Я не сумніваюся, що у справах Ю.ТИМОШЕНКО й Ю.ЛУЦЕНКА будуть знайдені порушення. Далі будуть санкції. І якщо у нас думають, що санкції – це так, просто зобов’яжуть національний суд переглянути рішення у справах і все, то це не так, тому що санкції будуть серйозніші, зокрема, вони застосовуватимуться і до тих, хто брав участь у цих справах», – наголосив В.БУТКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Печерський райсуд Києва засудив Ю.ЛУЦЕНКА до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.