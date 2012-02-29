На Київщині будують найбільший в Україні хлібокомбінат

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що на будівництво нового хлібокомбінату на Київщині було залучено інвестицій у сумі 45 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це А.ПРИСЯЖНЮК сказав сьогодні під час робочої поїздки на будівництво найбільшого в Україні хлібокомбінату у Васильківському районі.

«Сьогодні Київщина займає перше місце із залучення іноземних інвестицій, і це - позитивний барометр довіри інвесторів до влади, результат покращення інвестиційного клімату в Україні», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

У повідомленні зазначається, що будівництво Київського обласного хлібокомбінату потужністю 250 тонн на добу входить у 50 проектів голови Київської облдержадміністрації, ініційованих на початку 2012 року А.ПРИСЯЖНЮКОМ.

Комбінат буде введено в експлуатацію на початку липня. Підприємство спеціалізуватиметься на виробництві хлібобулочних та кондитерських виробів, об’єми якого забезпечать потреби жителів усієї Київської області і не тільки.

На виробництві буде створено 3500 нових робочих місць. Даний проект розглядається як один з найуспішніших інвестиційних проектів на Київщині.