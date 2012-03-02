У Росії створять підставну "культурну автономію" українців?

Українська діаспора Росії заявляє, що невідомі без її відома мають намір створити нову Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР) і з цією метою хочуть 2 березня провести установчий з’їзд.

Про це йдеться у заяві, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

“У листопаді 2011 р. в «Российской газете» з’явилося інформаційне повідомлення про те, що кілька українських національно-культурних автономій Росії мають намір створити Федеральну національно-культурну автономію (ФНКА) українців і з цією метою 2 березня 2012 р. провести установчий з’їзд. В оголошенні міститься список засновників”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що, згідно з законом про національно-культурні автономії, громадяни Російської Федерації мають повне право створювати такі організації. Проте, як з’ясувалося, більшість вказаних організацій-співзасновників федеральної автономії не були поінформовані і не давали згоди на участь в установчому з’їзді 2 березня. Що стосується Регіональної національно-культурної автономії українців Москви (згаданої в інформаційному повідомленні), то про таку українським організаціям Росії нічого невідомо.

У заяві наголошується, що існуючі українські національно-культурні автономії Росії нині тісно співпрацюють з Об’єднанням українців Росії – єдиною на сьогодні загальноросійською громадською організацією українців.

“Створення за спиною ОУР та більшості національно-культурних автономій федеральної національно-культурної автономії, до того ж без згоди цих автономій (що юридичною мовою кваліфікується як «фальсифікація») - є цілеспрямованою спробою внести розкол у середовище українських громадських організацій Російської Федерації, самочинно виступати від імені російського українства”, - наголошується у документі.

Об’єднання українців Росії, українські громадські організації Росії заявляють, що не мають жодного стосунку до оголошеного на 2 березня 2012 р. так званого «установчого з’їзду зі створення Федеральної національно-культурної автономії українців Росії» і вважають, що це є свідомою провокацією, покликаною внести розкол в український рух РФ.

“Сподіваємось, що відповідні державні органи дадуть належну оцінку такій протиправній діяльності”, - йдеться у заяві.

Документ підписало майже 50 керівників українських організацій з усіх регіонів Росії.

Вчора, 29 лютого, для запобігання створення невідомими особами нової ФНКА УР у Москві пройшов установчий з’їзд зі створення Федеральної української національно-культурної автономії (ФУНКА). Передбачається, що ФУНКА має замінити Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року і була ліквідована рішенням Верховного Суду РФ 27 січня 2010 року через скаргу на то, що «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».