Європейський суд визнав пріоритетною скаргу Луценка на тюремну медицину

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду та визнав пріоритетною скаргу представників екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на відсутність належного медичного забезпечення у Лук’янівському СІЗО, у якому він утримується із 27 грудня 2010 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самоборони», зазначивши, що Європейський суд з прав людини вже неодноразово встановлював порушення в установах пенітенціарної системи в Україні.

У скарзі, поданій представниками Ю.ЛУЦЕНКА, наголошується на порушенні статті 3 Європейської конвенції з прав людини «Заборона катування», у якій зазначається: «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гiднiсть, поводженню або покаранню».

«Той факт, що Україна не вживає належних заходів, щоб покращити ситуацію у пенітенціарній системі, та не припиняє порушення, на яке вже вказував Європейський суд, дуже погано характеризує нашу державу та ставить під загрозу не лише перспективу євроінтеграції, але й членство України в Раді Європи», - прокоментувала одна із представників Ю.ЛУЦЕНКА в Європейському суді, адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

Вона наголосила, що, надаючи другій заяві статусу першочергової, «Європейський суд, вочевидь, взяв до уваги той факт, що заявником є один з лідерів опозиції в Україні».

«Уряд України, система прокуратури в нашій державі сьогодні категорично ігнорують європейські стандарти прав людини та вперто демонструють небажання їх дотримуватися. Європа вже неодноразово нам вказувала на те, що не толеруватиме незаконні переслідування опозиціонерів та усунення їх від політичного процесу. Справи Юрія ЛУЦЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО є принциповими для міжнародної спільноти», - заявила В.ТЕЛИЧЕНКО.

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Раніше Європейський суд з прав людини вже призначив публічні слухання у справі «Луценко проти України» на 17 квітня. У відкритому режимі суд досліджуватиме законність затримання та арешту заявника, а також – використання системи правосуддя проти Ю.ЛУЦЕНКА з метою усунення його від політичного життя в Україні та недопущення до парламентських виборів 2012 року.