Представники Партії регіонів перемогли на проміжних виборах

Представники Партії регіонів перемогли в більшості округів на проміжних виборах до місцевих органів влади, що відбулися 19 та 26 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за інформацією першого заступника голови Партії регіонів Володимира РИБАКА 19 та 26 лютого відбулися призначені територіальними виборчими комісіями проміжні вибори 38 депутатів місцевих рад в 16 регіонах України.

По 8 одномандатним мажоритарним виборчим округам обрано 6 депутатів від Партії регіонів і по 1-му депутату від партій “Совість України” та “Фронт Змін”.

На виборах депутата Вінницької обласної ради (округ №19) перемогла СПІРІДОНОВА Любов Михайлівна, 1962 року народження, позапартійна, заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації, суб’єкт висування – Партія регіонів.

Серед 5 обраних депутатів районних рад перемогли 4 представника Партії регіонів (3 члена Партії регіонів і 1 позапартійний), кандидатури яких були висунуті на партійних конференціях та 1 – позапартійний, суб’єкт висування – «Фронт Змін».

На виборах до Київської районної в м. Полтаві ради переміг член партії “Совість України”, висунутий даною партією за підтримки Партії регіонів.

На виборах до Кодимської міської ради Одеської області переміг також представник Партії регіонів.

Обрано 2 депутатів селищних та 26 депутатів сільських рад. Переможцями стали 10 членів політичних партій, з них 9 – членів Партії регіонів та 1 – член КПУ; 18 – позапартійних депутатів (з них 3 – за підтримки Партії регіонів).

26 депутатів йшли на вибори як самовисуванці, двох висунула Партія регіонів.

Загалом представники Партії регіонів здобули перемогу по 19 із 36 одномандатних та одномандатних мажоритарних виборчих округів, що становить 53%. Серед обраних 17 жінок.

В одній селищній раді Донецької області та одній сільській раді Хмельницької області вибори не відбулися.