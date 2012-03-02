Сьогодні партія Тимошенко об'єднається з Народним рухом

Сьогодні о 12.30 відбудеться підписання угоди про об’єднання зусиль на виборах до Верховної Ради між керівництвом партії «Батьківщина» та Народного руху України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

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