Сьогодні партія Тимошенко об'єднається з Народним рухом
09:34, 02 березня 2012Політика
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Підпишуть угоду
Сьогодні о 12.30 відбудеться підписання угоди про об’єднання зусиль на виборах до Верховної Ради між керівництвом партії «Батьківщина» та Народного руху України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».
Місце проведення: вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів за телефонами: 067-230-17-05, 527-70-84.
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