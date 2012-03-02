Нардепи звинувачують Литвина у фальсифікації закону

Народні депутати України – члени різних парламентських фракцій вважають, що при ухваленні Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорство і стимулювання продажу тютюнових виробів» були допущені серйозні порушення.

Зокрема, в коментарі порталу «Акциз» народний депутат, член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Ксенія ЛЯПІНА зазначила, що важко зрозуміти логіку, чому голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН п`ять місяців «тримав» цей закон, а тепер підписав. «Це абсолютно незрозуміло. Якщо при ухваленні закону були порушення, то це повинно було з`ясуватися упродовж першого місяця в Комітеті з регламенту, поставлено крапки над «і», переголосовано в тому вигляді, в якому Верховна Рада вважає за потрібне. Якщо ж не було порушень, то постає питання, що можна було робити з ним п`ять місяців? Це якась темна і неприємна історія. Я не розумію її сенсу», - говорить депутат.

«Повинен чи не повинен бути підписаний цей закон - хай вирішує Президент. Моя думка, що там мають бути перевірені всі норми, як проходило голосування. На цьому акцентували увагу всі учасники процесу. Проте, я повторюю, цей закон нікому, окрім самих ініціаторів, не потрібен», - заявила К.ЛЯПІНА.

«Я переконана, що перед виборами його ніхто не помітить. А думка, що він вплине на боротьбу з курінням, – абсурдні і наївні сподівання», - сказала член фракції НУ-НС.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, член фракції Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО вважає, що ситуація, яка склалася, свідчить про фальсифікацію законопроекту. «Ми намагалися узгодити дві версії прийнятого закону. В.ЛИТВИН підписав неузгоджену версію закону. Наразі тіло закону розірване. У тексті з`явилися корупційні ризики. У наявності - фальсифікація закону, в наявності - пряме порушення Регламенту. Мені як співавторові цього закону дуже неприємно. І комітет на це реагуватиме у щонайжорсткіший спосіб», - заявила О.БОНДАРЕНКО.

Нагадаємо, 24 лютого 2012 року голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав і направив на підпис Президентові України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів".

Цей закон було прийнято в цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п`ять місяців через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, які давали нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.