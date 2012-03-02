Нардепи звинувачують Литвина у фальсифікації закону
Вирішувати Президентові
Народні депутати України – члени різних парламентських фракцій вважають, що при ухваленні Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорство і стимулювання продажу тютюнових виробів» були допущені серйозні порушення.
|Ксенія Ляпіна
«Повинен чи не повинен бути підписаний цей закон - хай вирішує Президент. Моя думка, що там мають бути перевірені всі норми, як проходило голосування. На цьому акцентували увагу всі учасники процесу. Проте, я повторюю, цей закон нікому, окрім самих ініціаторів, не потрібен», - заявила К.ЛЯПІНА.
«Я переконана, що перед виборами його ніхто не помітить. А думка, що він вплине на боротьбу з курінням, – абсурдні і наївні сподівання», - сказала член фракції НУ-НС.
|Олена Бондаренко
Нагадаємо, 24 лютого 2012 року голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав і направив на підпис Президентові України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів".
Цей закон було прийнято в цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п`ять місяців через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, які давали нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.